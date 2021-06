„Was lange währt…“: Biergarten an der Saale genehmigt

Wir stecken schon mittendrin im Sommer. Höchste Zeit für Gastronomen, wenn sie jetzt noch draußen etwas für ihre Gäste auf die Beine stellen wollen. So auch der Betreiber des Hofer Rockwerks. Der hätte sich wie im vergangenen Jahr wieder gerne mit einem Biergarten in den Saaleauen angesiedelt. Den darf er nun errichten – aber an anderer Stelle:

So die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Der Bauausschuss hat den Biergarten nach einigen Diskussionen genehmigt. Denn: Der Gastronom hätte schon deutlich früher loslegen wollen. Die Stadt hat aber zunächst eine offizielle Ausschreibung für den Biergartenbetrieb an der Saale durchführen wollen.