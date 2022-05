Was kann man alles studieren?: Hochschultag in Plauen

Nach der Schulzeit stellen sich viele Schüler die Frage, was sie in Zukunft machen wollen. Wer sich dabei für ein Studium interessiert, kann sich heute am Plauener Hochschultag über die Studienangebote in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern informieren. Im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Plauen finden mehrere Vorträge und Veranstaltungen von insgesamt 22 Institutionen statt. Durch die vielen Beratungsmöglichkeiten, soll dabei für jeden der passende Studiengang gefunden werden.