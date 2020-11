Was kann ich nach dem Abi machen? Die Hochschule Hof klärt auf

Das Jahr ist schon bald wieder vorbei – 2021 sehen viele bestimmt als eine Art Neuanfang. Für viele Jugendliche in der Region steht dann auch wieder das Abi an. Und danach? Darüber will die Hochschule Hof heute (MI) aufklären – mit einem digitalen Studieninformationstag. Unter dem Motto Studium KLARMACHEN können sich angehende Studierende ab 10 Uhr über die verschiedenen Studiengänge an der Hochschule Hof informieren. Der Schwerpunkt dabei liegt auf dem hochschule dual-Studienmodell. Einen Link zum genauen Programm findet ihr hier.