Was fehlt in der Plauener City: Online-Umfrage bis Ende Juli

Die Stadt Plauen hatte in den vergangenen Wochen mit gewaltsamen Ausschreitungen in der Innenstadt zu kämpfen und will künftig für mehr Sicherheit und Wohlbefinden sorgen. Dabei holt sie auch die Bürger mit ins Boot. Seit Montag läuft außerdem eine Online-Umfrage zur Innenstadtgestaltung. Dabei sollen die Teilnehmer Fragen wie „Was sind die Gründe für einen Besuch der Plauener Innenstadt?“ beantworten… oder „Welche Geschäfte fehlen in der City?“. Bis Ende Juli könnt ihr mitmachen. Hier komm ihr zur Umfrage. Ziel ist laut der Plauener Wirtschaftsförderung eine attraktive und ansprechende Kernstadt für alle Alters- und Interessensgruppen. Die Bürgerbeteiligung ist Teil des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte“ über das die Stadt Plauen entsprechende Gelder abschöpfen will.