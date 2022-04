Was brauchen Familien im Saale-Orla-Kreis?: Aktion im Saale-Orla-Kreis

Was brauchen Familien im Saale-Orla-Kreis? Diese Frage stellt das Landratsamt an die Bürger im Rahmen einer Mitmachaktion. Der Landkreis will die Region familienfreundlicher gestalten. Der Familienbetriff meint damit alle von der Kindheit bis ins hohe Alter. Dazu können die Bürger ab heute (25. April) bis Mitte Juni ihre Beiträge einreichen. Dafür hängen im Foyer des Landratsamtes in Schleiz Pinnwände aus. Die Vorschläge können aber auch telefonisch, per Post oder per E-Mail gesendet werden. Schon 2019 gab es eine solche Befragung im Saale-Orla-Kreis. Daraufhin seien Projekte umgesetzt worden, wie mobile Seniorenbüros, eine Beratungsstelle für einsame Menschen im Alter oder ein Kinoherbst im letzten Jahr.

Ansprechpartnerin im Landratsamt ist Sozialplanerin Sandra Steinmark unter

Tel.: 03663 488- 959 bzw. per E-Mail an sozialplanung@lrasok.thueringen.de.