Was sich in einer Stadt tut, das kann man auf den stadteigenen Kanälen oder in den Medien verfolgen. Eine Möglichkeit, auch ins Gespräch zu kommen, ist der persönliche Austausch. Dazu gibt es am Abend in Hof wieder die Gelegenheit. Bei einer Bürgerversammlung will Oberbürgermeisterin Eva Döhla über aktuelle Entwicklungen, Vorhaben und die derzeitige Situation in Hof informieren. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Haus der Jugend in der Sophienstraße.