Wartungsarbeiten und Softwareumstellung: Einschränkungen bei Stadtverwaltung und Landratsamt Hof

Behörden zu erreichen, ist manchmal gar nicht so einfach. Da ist es sehr praktisch, dass es manche Leistungen mittlerweile auch online gibt. Am Vormittag kann es aber auch dort zu Problemen kommen. Zwischen 9 und 10 Uhr sind heute (MO) einige Online-Dienste des Hofer Landratsamts nicht erreichbar. Das betrifft den Sperrmüll-Antrag, den Einbürgerungsantrag und die Online-Zulassung. Grund sind Wartungsarbeiten am Bezahl-System, heißt es aus dem Landratsamt. Auch bei der Stadt Hof gibt’s heute eine Einschränkung: Wegen einer Softwareumstellung bleibt die Kfz-Zulassungsstelle den ganzen Tag geschlossen.