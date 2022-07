Wartungsarbeiten am Sender: Ausfall auf der 88,0 möglich

Wenn ihr Radio Euroherz über euer UKW-Radio hört, dann kann es sein, dass es in den kommenden Wochen immer wieder zu einem Ausfall kommt. Hintergrund sind Wartungsarbeiten an der Sendeanlage am Großen Waldstein. Dadurch kommt es heute zwischen 12 und 18 Uhr zu einer Abschaltung auf der 88 0. Eine weitere Abschaltung folgt kommenden Dienstag zwischen 8 und 18 Uhr. Auf unserer Website stehen alle Termine in der Übersicht. Dort bekommt ihr auch Infos zu Ausweichfrequenzen oder könnt Radio Euroherz übers Webradio hören.