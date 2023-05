Wenn ihr heute auf dem Weg zur Arbeit Radio Euroherz hört, kann es sein, dass der Empfang kurz weg ist. Hintergrund sind Wartungsarbeiten an unserer Sendeanlage am Großen Waldstein. Dadurch kann es zwischen 10 und 11 Uhr zu kurzen Sendeausfällen kommen. Davon sind auch die UKW-Frequenzen in Naila betroffen.