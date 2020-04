Wartelisten voll: DLRG rechnet durch Corona-Krise mit mehr Nichtschwimmern

Die Schwimmbäder haben in der Corona-Krise momentan zu. Gleichzeitig sind die Wartelisten für Schwimmkurse voll. Deshalb rechnet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft künftig mit mehr Nichtschwimmern. Im Kreis Hof können Kinder ihren Schwimmkurs wohl erst Ende des kommenden Jahres beginnen. Uwe Matthes vom DLRG-Ortsverband Hof erklärt das Problem:

Das ist unter den momentanen Bedingungen allerdings nicht möglich. Für mögliche Einsätze ist die DLRG zwar gut aufgestellt, sie rät aber trotzdem davon ab in diesen Zeiten an den See zu gehen.