Warnung: Vermehrt Schockanrufe & Betrugsmasche auf der Euroherz-Facebook-Seite

In Stadt und Landkreis Hof sind Betrüger regelmäßig mit Schockanrufen sehr erfolgreich. Jetzt versuchen sie es auch im Landkreis Tirschenreuth. Die Polizei warnt deshalb vor der Masche. Wenn die Anrufer einen schweren Verkehrsunfall vorgaukeln und Geld fordern, sollten die Betroffenen sofort auflegen und selbst bei der Polizei nachfragen, ob sowas passiert ist. Wertgegenstände solltet ihr nie Unbekannten übergeben. Das gilt auch für Überweisungen vom Konto. Wichtig ist es auch, dass ihr Familie, Freunde und Nachbarn über die Masche aufklärt.

Eine andere Betrugsmasche begegnet euch zurzeit häufiger auf der Euroherz-Facebook-Seite. Fake-Konten kommentieren in unserem Namen unter unseren Original-Posts und teilen euch mit, dass ihr bei einem Gewinnspiel gewonnen hättet. In Wirklichkeit wollen die Betrüger aber nur an eure Daten. Klickt deshalb auf keinen Fall auf den Link. Wir haben bereits entsprechende Schritte eingeleitet.