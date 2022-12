Aktuell warnt die Hofer Polizei wieder vor Schockanrufen im Raum Hof. Schon acht Personen haben sich in diesem Zusammenhang an die Polizei gewandt. Geldübergaben hat es bisher aber noch keine gegeben. Und das soll auch so bleiben. Heiko Mettke von der Polizeiinspektion Hof:

Die Betrüger würden versuchen, die Menschen zunächst mit einer schrecklichen Nachricht zu schocken. Daraufhin würden die Anrufer dann Geld oder Wertgegenstände einfordern, so Heiko Mettke weiter.