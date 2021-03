Warnung: Betrüger im Landkreis Tirschenreuth aktiv

Die Polizei – dein Freund und Helfer. Auf diese Floskel setzen immer wieder Betrüger, um an Geld und Wertgegenstände insbesondere älterer Menschen zu kommen.

Wie die Polizei meldet, ist gerade Vorsicht im Landkreis Tirschenreuth geboten: Seit heute kommt es vermehrt zu Anrufen mit der Masche des falschen Polizeibeamten. Die Betrüger erzählen am Telefon, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben hätte und tun so, als wollten sie die Angerufenen davor schützen. Die echte Polizei rät: Gebt niemals persönliche Infos und Daten zu euren wirtschaftlichen Verhältnissen heraus, warnt eure älteren Verwandten vor der Betrugsmasche und ruft sofort die Polizei, falls ihr so einen Anruf bekommt. Alarmiert solltet ihr vor allem dann sein, wenn die angeblichen Polizisten Zeitdruck erzeugen oder Geheimhaltung fordern.