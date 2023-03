Warntag in Bayern: Alarm um 5 nach 11

So hört sich der Ton an, den ihr heute über euer Smartphone reinbekommen haben solltet, wenn ihr euch in Bayern befindet. Heute ist bayernweiter Warntag. Dabei wollte das bayerische Innenministerium prüfen, wie gut die vorhandenen Warnsysteme funktionieren. Der Start war um 11 Uhr angekündigt – der Alarm kam fünf Minuten später. Sorgen müsst ihr euch keine machen; das war lediglich eine Übung.

Beim bundesweiten Warntag hat’s im Dezember noch Probleme gegeben – je nach Netzbetreiber. Vor allem bei der Telekom hatte es damals gehapert. Auch über Warn-Apps wie NINA oder Katwarn solltet ihr heute eine Meldung bekommen haben. Sirenen waren in Hochfranken keine zu hören, da es hier keine gibt.