Warntag am Donnerstag: Teilweise bleibts still in der Euroherz-Region

Am Donnerstag findet ab 11 Uhr Vormittag der bundesweite Warntag statt. Der soll einerseits die Bevölkerung darauf hinweisen, wie sie im Notfall Infos bekommen kann und was sie zu tun hat. Andererseits soll auch die Technik getestet werden, damit im Notfall alles funktioniert. Vor allem soll möglichst jeder Bürger über das Handy gewarnt werden. Hier soll es Meldungen über Warnapps wie NINA oder Katwarn geben aber auch über das neue Cell-Broadcast-System. Das soll SMS an jeden Handybesitzer schicken. Teilweise hört ihr am Donnerstag auch Sirenen.

Laut werden könnte es im Vogtlandkreis. Hier gibt es über 280 Sirenen, davon über 20 neue Geräte, die nun erstmals zum Einsatz kommen sollen.

Im Saale-Orla-Kreis bleiben die Sirenen größtenteils aus. Die können nur Feuer- und Probealarme abgeben. Das passiert auch regelmäßig für Übungen, so das Landratsamt. Immerhin drei mobile Sirenen geben am Donnerstag im Saale-Orla-Kreis das Warnsignal ab. In der Stadt Hof gibt es aber zum Beispiel gar keine Sirenen für den Warntag. Unter anderem nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt es auch Überlegungen in Hof wieder Sirenen zu beschaffen. Das Thema liegt derzeit beim Stadtrat, so der Katastrophenschutzbeauftragte der Stadt Sascha Plochberger im Gespräch mit Radio Euroherz.