Warnstreiks in Wunsiedel: Etwa 200 Teilnehmer sind dem Aufruf gefolgt

Ein Mitarbeiter des Scanzentrums in Wunsiedel verdient im Monat etwa 2.500 Euro. Zu wenig finden die Gewerkschaften. Gerade in Zeiten der Inflation reiche das Gehalt nicht, um gut davon leben zu können. Die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst der Länder fordern deshalb 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die letzten Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaften wollen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie haben heute daher zu einem ganztägigen Warnstreik in Wunsiedel aufgerufen. Vor der Fichtelgebirgshalle gab es am Mittag auch eine Kundgebung.

..so Gerhard Wipijewski , Vorsitzender der Bayerischen Finanzgewerkschaft. Insgesamt haben sich rund 200 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mit Trillerpfeifen, Warnwesten und Bannern vor der Fichtelgebirgshalle versammelt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Anfang Dezember angesetzt.