Warnstreiks in der Schreibindustrie: Auch bei Faber-Castell in Geroldsgrün

Unzufriedenheit herrscht aktuell auch in der Branche, die euren Kuli, mit dem ihr heute schon Notizen gemacht habt, fertigt. Die Gewerkschaft IG Metall hat daher zu Warnstreiks in der Schreib- und Zeichengeräteindustrie aufgerufen. Ab halb 10 (09:30) streiken auch die Mitarbeiter von Faber-Castell in Geroldsgrün.

Die Gewerkschaft fordert mehr Wertschätzung für die Beschäftigten, vor allem in Form einer besseren Bezahlung: 7,6 Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem will die IG Metall eine Sonderzahlung oder wahlweise drei freie Tage zusätzlich erreichen. Die Arbeitgeber bieten aktuell noch zu wenig. Das bisherige Angebot reicht der Gewerkschaft angesichts der Inflation nicht.