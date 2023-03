Warnstreiks in der Region: Große Demo in Bayreuth

Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist gescheitert. Die Gewerkschaft Ver-di ruft daher auch in Oberfranken zu einem großflächigen Warnstreik auf. Heute (MI) um 8:45 Uhr findet eine große Demonstration am Bayreuther Volksfestplatz statt. Von dort ziehen die Streikenden in die Innenstadt. Dort gibt es eine Schlusskundgebung.

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes aus ganz Oberfranken werden bei der Demo erwartet. Zum Warnstreik aufgerufen sind unter anderem die Städte Bayreuth, Bad Berneck und Kulmbach und die Gemeinden Oberkotzau, Bischofsgrün, Tröstau, Nagel und Bad Alexandersbad. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke Wunsiedel (SWW) sollen streiken. Ein besonderer Fokus der Streiks liegt auf dem Pflegebereich. In Krankenhäusern, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen wird bayernweit gestreikt. In Oberfranken sind davon unter anderem Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken in Bayreuth und Rehau sowie die Kliniken Bayreuth und Kulmbach betroffen.