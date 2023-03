Warnstreiks im öffentlichen Verkehr: Auch Einschränkungen in der Region erwartet

Mit einem bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaften ver.di und EVG kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen sind unter anderem der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen. Auch hier in der Region müssen wir vermutlich mit Einschränkungen rechnen. Das bestätigen die Länderbahn und die Agilis gegenüber Radio Euroherz. Demnach beteiligen sich die Beschäftigten der Bahnunternehmen nicht selbst an den Streiks. Allerdings nutzen die Züge von Agilis und Länderbahn die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, am Montag fast den ganzen Regionalverkehr einzustellen. Dementsprechend rechnet die Länderbahn schon damit, dass am Montag viele Züge stehen bleiben werden, so Pressesprecherin Katerina Hagen gegenüber Radio Euroherz.