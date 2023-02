Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Beschäftige im Raum Hof legen ihre Arbeit nieder

In ganz Bayern finden in diesen Tagen Warnstreiks von Beschäftigten in Kitas oder Verwaltungen statt. Zu denen hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifstreit für den öffentlichen Dienst. Ver.di fordert unter anderem mehr Geld für die Beschäftigten als Ausgleich wegen der hohen Inflation. Auch aus der Region beteiligen sich verschiedene Einrichtungen an den Warnstreiks.

Die Aktion geht aus vom Kreisverband Hof der KOMBA Gewerkschaft Bayern. Nach aktuellen Rückmeldungen werden die meisten Streikenden vom Abwasserverband Hof, dem Kreisjugendring und von der Stadt Hof erwartet. Das teilt der örtliche Streikleiter Markus Haase auf Nachfrage mit. Bei der Stadt Hof werden wohl vor allem die Mitarbeiter aus der Verwaltung und vom Bauhof ihre Arbeit niederlegen. Aufgerufen wären außerdem noch das Landratsamt, der Abfallzweckverband, die Hospitalstiftung und die Offenen Ganztagsschulen des Stadtjugendrings. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass insgesamt rund 150 Tarifbeschäftigte aus dem Raum Hof bei den Warnstreiks mitmachen, so Haase.