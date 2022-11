Warnstreiks gehen weiter: Sana-Beschäftigte legen 48 Stunden die Arbeit nieder

Während der Corona-Pandemie hat sich das Wort „systemrelevant“ etabliert; gemeint sind Jobs, ohne die Staat und Gesellschaft nicht gut funktionieren. Fürs Klinikpersonal haben sich die Bedingungen seither trotzdem nicht verbessert. Es herrscht Personalnot, die Beschäftigten sind überlastet und auch finanziell sehen sie sich nicht ordentlich anerkannt.

Daher gehen die Warnstreiks an den Sana Kliniken in Hof und Pegnitz in dieser Woche in die zweite Runde. Diesmal legen die Beschäftigten die Arbeit für 48 Stunden nieder – beginnend am Mittwochmorgen mit dem Frühdienst. Am Donnerstag fahren die Klinikmitarbeiter dann mit Bussen nach München zum Verhandlungsauftakt. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeberseite wachsen, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft ver.di. Sana bietet aktuell nur eine Einmalzahlung statt der geforderten Lohnerhöhungen an.

Foto: Unser Bild stammt vom ersten Streik der Hofer Beschäftigten im Oktober