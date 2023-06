Warnstreiks bei Nexans in Hof: Über 60 Teilnehmer fordern Tarifvertrag

Über 60 Beschäftigte von Nexans in Hof haben heute Mittag gestreikt. Aufgerufen hatte dazu die Gewerkschaft IG Metall. Die Mitarbeiter wollen einen Tarifvertrag, vergleichbar mit den anderen Standorten des Unternehmens in Deutschland. Die Gewerkschaft beklagt eine Blockadehaltung des Arbeitgebers. Auch Gewerkschafter aus anderen Betrieben in Oberfranken haben sich laut der Gewerkschaft solidarisch gezeigt. Auch die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla war auf Einladung des Betriebsrates bei der Kundgebung.