Warnstreiks bei der Deutschen Post: Zustellstützpunkt Oberkotzau streikt

Die Briefe und Pakete bleiben erneut liegen: Die Gewerkschaft Verdi hat auch heute wieder zu Warnstreiks bei der Deutschen Post AG aufgerufen. Auf Nachfrage von Radio Euroherz haben sich bereits gestern die oberfränkischen Brief- und Paketzentren in Bayreuth und Bindlach an den Warnstreiks beteiligt. Heute (DI) legt auch der Zustellstützpunkt in Oberkotzau seine Arbeit nieder. Wie David Merck, Leiter des Fachbereichs Postdienste bei der Verdi mitteilt, werden die Streikenden am Vormittag (10 Uhr) zu einer Kundgebung am Kornmarkt in Nürnberg erwartet. Unter anderem fordert ver.di 15 Prozent mehr Lohn und 200 Euro mehr pro Monat für Azubis und dual Studierende. Bisher sind die Verhandlungen mit der Deutschen Post AG erfolglos geblieben – sollen aber bereits morgen (MI) fortgesetzt werden.