Warnstreiks: Auch Stuttgarter Flughafen indirekt betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Airports in Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen zu dem eintägigen Ausstand aufgerufen. Hintergrund sind laut Gewerkschaft die erfolglosen Tarifverhandlungen für die Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Aber auch Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen spielten eine Rolle.

Die Warnstreiks an mehreren Flughäfen in Deutschland haben auch Auswirkungen auf den Stuttgarter Flughafen. Zwar wird dort am Montag nicht gestreikt, jedoch seien die Verbindungen nach Berlin und Hamburg betroffen, teilte eine Sprecherin mit. Demnach seien jeweils sechs Flüge nach und von Berlin sowie fünf Flüge nach und von Hamburg gestrichen worden.

Das könnte Sie auch interessieren

Kein regulärer Passagierbetrieb am Münchner Flughafen

Am Münchner Flughafen bleiben die Passagiermaschinen an diesem Freitag am Boden. Wegen eines Warnstreiks hat der zweitgrößte deutsche (…)

Privatflüge zur Sicherheitskonferenz trotz Streiks möglich

Am Münchner Flughafen sollen am Freitag rund 90.000 Fluggäste weder an- noch abreisen dürfen. Wegen eines Warnstreiks hat der (…)

Verdi kündigt Warnstreik am Flughafen am Freitagvormittag an

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi die Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen München zu einem (…)

100.000 Passagiere nach Warnstreiks am Münchner Flughafen

«Da kam alles zusammen»: Der Verdi-Warnstreik hat dem Flughafen München am Folgetag einen der betriebsamsten Tage seit langem beschert (…)

Münchner Flughafen-Streik trifft auf Ferienbeginn

Ausgerechnet zu Beginn der Faschingsferien steht am Münchner Flughafen der Betrieb still. Nach einer Streikankündigung der Gewerkschaft (…)

Streiks: Einige Münchner Abflüge über Memmingen und Nürnberg

Trotz des Warnstreiks am Münchner Flughafen können am Freitag einige wenige Reisende in Bayern im Flieger Richtung Süden (…)