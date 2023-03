Warnstreiks auch in Oberfranken: Ver.di Bundesvorsitzender Werneke in Bayreuth

Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist gescheitert. Die Gewerkschaft Ver.di ruft daher auch in Oberfranken zu einem (…)

Ver.di ruft zu Warnstreiks auf: Große Demo morgen in Bayreuth

Krankenhäuser, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen: Ver.di kündigt Warnstreiks an

Für Mitarbeiter im Gesundheitssektor, also zum Beispiel in Kliniken und Pflegeheimen, war die Belastung in der Corona-Pandemie hoch. (…)