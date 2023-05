Warnstreiks ab Sonntag: Auch Zug- und Busausfälle in der Euroherz-Region

Reisende und Pendler müssen sich ab Sonntagabend wieder auf Einschränkungen einstellen: Die Gewerkschaft EVG hat erneut zu bundesweiten Streiks im Nah- und Fernverkehr aufgerufen. Auch im Landkreis Wunsiedel wird es hier zu Ausfällen kommen, teilt das Landratsamt mit. Demnach entfallen am Montag und Dienstag alle Fahrten der Regionalbus Ostbayern GmbH. Das fichtelBAXI kann aber an beiden Tagen regulär fahren. Auch die Länderbahn rechnet mit Ausfällen in all ihren Netzen. Das betrifft zum Beispiel die vogtlandbahn, den alex und die oberpfalzbahn. Im Vogtland sind alle Buslinien und auch die Plauener Straßenbahn nicht vom Streik betroffen.

Alle voraussichtlich entfallenden Fahrten sind zu finden. hier zu finden.