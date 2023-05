Warnstreiks ab Sonntag, 14.05.2023: Das ist in der Euroherz-Region geplant

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik fest. Heißt: Ab morgen Abend um 22 Uhr bis Dienstagabend stehen bundesweit viele Züge still. Das betrifft den Nah- und Fernverkehr.

Das heißt, dass Schüler und Pendler am Montag und Dienstag Fahrgemeinschaften bilden oder aus dem Homeoffice arbeiten müssen. Denn in den Landkreisen Hof und Wunsiedel sind auch die RBO-Busse vom Warnstreik betroffen. Und die sind zum Großteil auch für den Schülerverkehr zuständig. Im Vogtland fahren die Schulbusse und auch die Plauener Straßenbahn dagegen wie gewohnt. Auch die Züge der Agilis und der Länderbahn werden in den nächsten Tagen stillstehen, teilen Sprecher der Unternehmen mit. Agilis erwartet, dass der Betrieb ab Mittwoch wieder planmäßig läuft. Schienenersatzverkehr können beide Bahnunternehmen so kurzfristig aber nicht bereitstellen.