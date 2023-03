Warnstreiks ab morgen: Diese Bereiche sind in der Region betroffen

„Die Beschäftigten gehen nicht für ein luxuriöses Leben auf die Straße, sondern um von der eigenen Hände Arbeit gut leben zu können“. Das sagt Tina Karimi-Krause, Bezirks-Chefin der Gewerkschaft ver.di Oberfranken-Ost. Eine Einigung mit den Arbeitgebern gabs nach zwei Verhandlungsrunden und mehreren Warnstreiks aber immer noch nicht. In dieser Woche kommt es bayernweit wieder zu großflächigen Warnstreiks in Kitas, Krankenhäusern, Verwaltungen und bei Stadtwerken. Damit will ver.di den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde erhöhen.

Einige Einrichtungen aus der Region sind ab morgen (DI) zum Streik aufgerufen: Der Markt Oberkotzau und die Stadtwerke Wunsiedel (SWW). Außerdem die Autobahn GmbH des Bundes mit Sitz in Bayreuth. Die ist auch für die Autobahnen hier in der Euroherz-Region zuständig. Das Klinikum Bayreuth wird abermals bestreikt. Die Beschäftigten sollen für einen Tag die Arbeit niederlegen. Ganze zwei Tage sollen ab morgen die Städte Bayreuth und Kulmbach inklusive ihrer Stadtwerke streiken, außerdem die Städte Pegnitz und Pottenstein.