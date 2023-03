Warnstreik im öffentlichen Verkehr: Bus- und Bahnverbindungen in der Region betroffen

Der kommende Montag ist in ganz Deutschland der Super-Streiktag! Die Gewerkschaften Verdi und EVG wollen im Tarifstreit den öffentlichen Verkehr quasi lahmlegen. Das gelingt ihnen in der Euroherz-Region auch zum Teil. Die Zugunternehmen Länderbahn und Agilis sind zwar selbst nicht vom Streik betroffen, nutzen aber die Infrastruktur der Bahn, die bestreikt wird. Daher kommt es zu massiven Störungen. Agilis hat bereits mitgeteilt, den Betrieb am Montag ruhen zu lassen, Fahrten, die trotzdem möglich sind, werden kurzfristig mitgeteilt. Die Landkreise Hof und Wunsiedel haben ebenfalls angekündigt, dass die Regionalbusse Ostbayern am Montag nicht fahren werden. Das gilt auch für die Straßenbahn in Plauen, die Schul- und Regionalbusse im Vogtland sind vom Streik nicht betroffen. Die Stadtbusse in Hof fahren ebenfalls wie gewohnt, teilt die HofBus GmbH auf Nachfrage mit. Schüler in Bayern, die wegen des Warnstreiks am Montag nicht zur Schule kommen, können übrigens zuhause bleiben. Das hat Kultusminister Piazolo angekündigt.

Das sind die Bus-Linien, bei denen am Montag mit Streiks zu rechnen ist: