Warnstreik bei der Bahn: Fahrgäste in Hochfranken auch betroffen

Euren Weg zur Arbeit oder in die Schule solltet ihr morgen wohl eher nicht mit dem Zug bestreiten. Die Gewerkschaft EVG hat nämlich wieder zum Warnstreik aufgerufen. Das heißt, der Bahnverkehr fällt morgen Vormittag größtenteils aus. Bis 13 Uhr sollen keine Fernzüge der Bahn fahren. Aber auch die Länderbahn und das Bahnunternehmen agilis sind betroffen, da sie auf die Infrastruktur der Bahn angewiesen sind. Dazu zählen zum Beispiel Stellwerke. In Hochfranken müssen die Fahrgäste also auch mit massiven Einschränkungen rechnen. Agilis rechnet aber damit, dass die Züge ab 11 Uhr wieder rollen können. Einen Schienenersatzverkehr wird es bis dahin aber nicht geben.