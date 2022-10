Warnstreik am Sana Klinikum Hof: Neben Geld fehlt Personal und Zeit

Vielleicht seid ihr am Vormittag auf der Ernst-Reuter-Straße in Hof auch mitten in eine Streik-Demonstration geraten. Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter des Sana Klinikums nämlich zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, der um 8 Uhr begonnen hat. Eine Station im Klinikum hat in dieser Zeit komplett geschlossen, bei anderen wurde die Bettenzahl reduziert. Eine Notfallversorgung bleibt aber in jedem Fall gewährleistet. Eine Mitarbeiterin des Sana Klinikums erklärt, warum der Streik nötig ist:

Mit dem Warnstreik fordern die Angestellten nicht nur mehr Lohn, sondern auch generell mehr Wertschätzung. Vor Ort kritisieren die Mitarbeiter vor allem den hohen Personalmangel. Laut einer weiteren Mitarbeiterin des Klinikums sei deswegen die Arbeit am Patienten aktuell kaum noch möglich:

Nach Angaben der Veranstalter haben insgesamt mehr als 300 Mitarbeiter an der Streik-Demonstration teilgenommen.