Warnstreik ab Sonntagabend: Warum auch Busse und Bahnen in der Region stillstehen

Nach Verhandlungen bis in den späten Abend, fordert die Deutsche Bahn die Eisenbahngewerkschaft EVG auf, den Warnstreik abzusagen. Kommen die beiden Streitparteien heute nicht mehr zusammen, gibts am Sonntagabend einen 50 Stunden dauernden Warnstreik. Und der trifft auch den Nahverkehr hier in der Euroherz-Region komplett. Länderbahn-Sprecherin Katerina Hagen erklärt, warum vogtlandbahn, alex und oberpfalzbahn nicht fahren können:

Auch die Busse der Regionalbus Ostbayern GmbH, kurz RBO, fallen wieder aus, sollte der Warnstreik kommen. Das Unternehmen gehört zur Deutschen Bahn und transportiert viele Schüler im Raum Hof und Wunsiedel. Sie müssten Montag und Dienstag aufs Elterntaxi umsteigen.