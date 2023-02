Unbekannte haben zwei Warnbaken in Form eines «V» auf eine Bahnstrecke in München gelegt – eine S-Bahn der Linie 8 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Hindernisse. Verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Nach dem Zusammenprall in der Nacht zu Sonntag wurden die Gleise zwischen Johanneskirchen und Unterföhring etwa eine Stunde gesperrt. Dies führte laut Polizei zu geringen Verspätungen im S-Bahnverkehr.