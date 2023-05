Warmes, aber wechselhaftes Wetter am Wochenende erwartet

Bayern sieht einem Wochenende mit warmem, aber wechselhaftem Wetter entgegen. Schon im Laufe des Freitags sei von Westen her vermehrt mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Dabei seien stürmische Böen, Hagel und Unwetter mit heftigem Starkregen von etwa 20 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Auch am Samstag seien dann neben Sonne und Quellwolken in den Mittelgebirgen und den Alpen einzelne Schauer und Gewitter möglich – bei Höchsttemperaturen bis zu 24 Grad. Nach einem sonnigen Tagesbeginn erwarten die Meteorologen am Sonntag erneut von Westen her verbreitet Schauer und Gewitter im Freistaat. Die Temperaturen könnten aber erneut auf bis zu 22 Grad steigen.