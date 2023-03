Waren rutschen durch Hanglage weg: Bauernmarkt in Naila soll umziehen

Wer zum Bauernmarkt nach Naila möchte, der macht sich seit Jahren auf den Weg zum Marktplatz. Bald könnte der Markt jedoch auf den Zentralparkplatz umziehen. Der Umzug war Thema in der jüngsten Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses. Der Verein „Bauernmärkte im Landkreis Hof“ hat in einem Antrag unterschiedliche Gründe genannt. Wegen der Hanglage am Marktplatz würden die Waren oft zur Seite rutschen und dadurch zu Bruch gehen. Die Hanglage und der Pflasterbelag würden zudem den alters- und behindertengerechten Zugang erschweren. Weil im Mai zwei weitere Fieranten hinzukommen, reiche der Platz am Marktplatz außerdem bald nicht mehr aus. Der Hauptverwaltungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat daher, dem Antrag und somit dem Umzug des Bauernmarkts in Naila zuzustimmen.