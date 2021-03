Wanderwege mit Qualität: Urkunden fürs Fichtelgebirge & Vogtland

Große Reisen, Städtetrips, ein ausgiebiger Shoppingmarathon: In Coronazeiten schwierig bis unmöglich. Aber Wandern an der frischen Luft ist ja noch erlaubt und dazu müssen wir nicht mal weit fahren. Ausgezeichnete Wanderwege liegen auch hier in der Euroherz-Region. Einige sind sogar als ‚Qualitätsweg Wanderbares Deutschland‘ zertifiziert. Der Deutsche Wanderverband hat jetzt erst wieder Urkunden verteilt.

Ganz neu dabei ist der Weißmain-Ochsenkopf-Steig im Fichtelgebirge, in der Kategorie Traumtour und kurze Wege. Wieder zertifiziert ist der Winterwanderweg-Ochsenkopf-Runde, außerdem der Höhensteig Klingenthal im Vogtland als langer Wanderweg und der Vogtland Panoramaweg.