Wandern im Frankenwald: Wandermarathon geht in zehnte Runde

Die große Hitze ist am Wochenende nicht zu erwarten, perfektes Wetter also zum Wandern. Ein Highlight in der Region ist der Frankenwald-Wandermarathon, der mittlerweile schon zum zehnten Mal steigt.

Rund 500 Wanderfans absolvieren dabei eine Strecke von 42 Kilometern. Start und Ziel ist Silberstein in der Gemeinde Geroldsgrün. Der „Run“ auf das Wanderevent ist groß: die limitierten Startplätze sind längst ausverkauft. Die Organisatoren weisen aber darauf hin, dass kurzfristig über eine Tickettauschbörse noch Karten zu haben sind. Offizieller Beginn war bereits heute Morgen, das Schlussprogramm startet gegen 16 Uhr. Während des Events kommt es auf der Wanderstrecke auch zu Straßensperrungen.

Mehr Infos gibt’s auch unter www.frankenwald-wandermarathon.de