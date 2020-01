Wandern im Fichtelgebirge: Infoabend in Bischofsgrün

In den vergangenen Jahren kommen immer mehr Touristen ins Fichtelgebirge. Ein großes Augenmerk sollte dabei auf Nachhaltigkeit und der Qualität des Angebots liegen, so die Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Sie, der Fichtelgebirgsverein und der Naturpark Fichtelgebirge setzen sich heute um 18 Uhr 30 im Kurhaus Bischofsgrün (30.01.) an einen Tisch.

Und zwar bei einer Informationsveranstaltung zur Wanderqualitätsregion in Bischofsgrün. Das Wandern ist nämlich nach wie vor das, was die Fichtelgebirgsurlauber am meisten machen. Um sich im Angebot abzuheben und gegenüber der Konkurrenz durchsetzen zu können, braucht es Qualität, so die Tourismuszentrale in einer Mitteilung. Erste Infos rund um das Thema Tourismus und Qualität wollen die Verantwortlichen heute an die Orte, Touristiker und FGV Verantwortliche aus den Ortsgruppen geben.