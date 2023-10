Wanderer stürzt in den Alpen etwa 150 Meter ab und stirbt

Ein Wanderer ist in den bayerischen Alpen über etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 54-Jährige am Sonntag bei Oberaudorf offenbar allein unterwegs und wollte am Brünnstein über einen Klettersteig zum Gipfel aufsteigen. Dabei sei der Mann aus Freising kurz nach einer Leiter abgestürzt. Die Ursache blieb demnach zunächst unklar. Den Angaben zufolge wird der Klettersteig oft ohne Sicherung genutzt.

Das könnte Sie auch interessieren

Bergsteiger stürzt am Watzmann 150 Meter tief und stirbt

Am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist ein 42 Jahre alter Bergsteiger ums Leben gekommen. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen (…)

Bergsteiger stürzt am Watzmann 150 Meter in die Tiefe

Bei einem Unfall in den Berchtesgadener Alpen stürzt ein Bergsteiger in die Tiefe. Die Bergwacht kann am Unfallort nur noch den Tod des (…)

Tüv hält Fahrgeschäfte in Deutschland für sehr sicher

Nach Worten des Geschäftsführers des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, sind Fahrgeschäfte in Deutschland im (…)

Zwei tödliche Bergunfälle in den bayerischen Alpen

Zwei Männer waren in den bayerischen Alpen unterwegs. Am Wochenende wurden ihre Leichen geborgen. Was ist passiert? (…)

Zwei tödliche Bergunfälle in den bayerischen Alpen

Zwei Männer waren in den bayerischen Alpen unterwegs. Am Wochenende wurden ihre Leichen geborgen. Was ist passiert? (…)

Wanderer entdecken Toten am Osterfelderkopf

Wanderer haben am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen einen Toten entdeckt. Die Sportler stiegen am Freitagmittag in Richtung (…)