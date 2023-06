Wanderer stirbt im Allgäuer Himmelreich

Ein 71-Jähriger ist bei einer Wanderung im Allgäu gestorben. Er brach auf dem Weg zur Bärenmoosalpe im sogenannten Himmelreich in Pfronten zusammen und konnte nicht mehr reanimiert werden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Der Mann war demnach am Dienstagnachmittag mit zwei Begleitern unterwegs, als er in 1505 Metern Höhe plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und in dem steilen Gelände zusammenbrach. Die Begleiter alarmierten sofort die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord traf kurz darauf ein, doch trotz längerer Reanimationsversuche verstarb der Wanderer den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

Die Bergung übernahmen Polizeibeamte der Alpinen Einsatzgruppe und die Bergwacht Pfronten. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber «Edelweiß» mit einer Seilwinde zum Einsatz. Die Bergwacht brachte die beiden Ersthelfer ins Tal und kümmerte sich mit dem Kriseninterventionsteam um die Betreuung. Die genaue Todesursache des Wanderers ist noch nicht bekannt.