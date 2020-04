Walzen in Oberfranken: Ab sofort verboten

Normalerweise ist es grundsätzlich verboten, Wiesen nach dem 15. März bis zur ersten Mahd zu walzen. Das gilt seit der Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes nach dem Volksbegehren Artenschutz. Heuer ist dieses Verbot in Oberfranken nach hinten verschoben. Wegen der feuchten Witterung zum Beginn des Jahres, tritt das Verbot erst heute in Kraft. Das hat die Regierung von Oberfranken so beschlossen. Ausgenommen ist das Beseitigen von Unwetter-, Wild- und Weideschäden und das Walzen zum Andrücken einer Nachsaat.