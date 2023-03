Walter Mertl löst Nicolas Peter als BMW-Finanzvorstand ab

Der BMW-Aufsichtsrat hat Walter Mertl am Donnerstag zum neuen Finanzvorstand berufen. Der 49-jährige Manager tritt die Nachfolge von Nicolas Peter an, der nach der Hauptversammlung im Mai in den Ruhestand geht. Der Betriebswirt Mertl ist seit 1998 bei BMW, hatte verschiedene Funktionen im Finanz- und Vertriebsressort in Deutschland und Großbritannien und leitet seit zwei Jahren das Konzerncontrolling. «Seine bisherigen exzellenten Managementerfolge qualifizieren Walter Mertl für die künftige Rolle als Finanzvorstand», sagte Aufsichtsratschef Norbert Reithofer in München.

Zugleich lobte er dessen Vorgänger überschwänglich: «Nicolas Peter ist als strategischer Finanzvorstand ein großer Glücksfall für die BMW Group gewesen», sagte Reithofer. Er habe die Entwicklung des Konzerns maßgeblich bestimmt.

Peter wird im April 61 Jahre. Der gebürtige Mannheimer ist promovierter Jurist und hatte schon 1991 bei BMW angefangen. Nach verschiedenen Positionen im Finanzressort und im Vertrieb in Belgien, Frankreich und Schweden und in der Konzernzentrale war er 2011 Vertriebschef für Europa geworden und im Januar 2017 als Nachfolger von Friedrich Eichiner zum neuen Finanzvorstand berufen worden.