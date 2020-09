Walter-Borjans hält langfristig an 30-Prozent-Ziel fest

Berlin (dpa) – Als Reaktion auf die Corona-Pandemie will die SPD-Bundestagsfraktion den Sozialstaat deutlich ausbauen und damit (…)

SPD will Pandemie mit Ausbau des Sozialstaats begegnen

Berlin (dpa) – SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Union davor gewarnt, wegen ihres Machtkampfs das Regierungshandeln in (…)

Umfrage: Grüne ziehen wieder an SPD vorbei

Berlin (dpa) – Die Grünen sind in einer neuen Umfrage wieder an der SPD vorbeigezogen. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl (…)