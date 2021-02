Walhalla wegen Andrangs gesperrt: Keine Masken und Abstand

Donaustauf (dpa) – Weil der Andrang so groß war, ist die Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf bei Regensburg gesperrt worden. Viele Menschen hätten keine Masken getragen und keinen Corona-Abstand gehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Wahrzeichen sei am Samstagnachmittag dicht gemacht worden. Anwohner hatten sich über Falschparker beschwert, die teils Privatwiesen zugeparkt hatten. Die Polizei sprach von einem «wahren Verkehrschaos», bis zu 250 Besucher tummelten sich im sonnigen Außenbereich der Walhalla. Am Sonntag waren dennoch einige Ausflügler unterwegs und umgingen die Absperrung. Allerdings war statt Traumwetter Hochnebel angesagt.

Die Walhalla gehört zu einem der bekanntesten Wahrzeichen in Bayern. König Ludwig I. hatte sie zwischen 1830 und 1842 erbauen lassen. In dem Nachbau eines griechischen Tempels sind zahlreiche Büsten deutscher und europäischer Geistesgrößen ausgestellt.

Wegen der vielen Menschen sei es unmöglich gewesen, Abstände einzuhalten, auch Masken seien nicht getragen worden, so die Polizei. Daher habe man sich zusammen mit der Bayerischen Schlösserverwaltung entschieden, das Gelände bis Montag zu sperren. Die Polizei kontrollierte am Sonntag verstärkt.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-546487/2