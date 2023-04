Waldumbau im Frankenwald: 600 neue Bäume für Schwarzenbach am Wald

Weg von den Fichtenwäldern – hin zu Mischwäldern. Das ist das Ziel unserer Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“ und vieler Waldbesitzer in der Region. Dafür muss aber erstmal das geschädigte Holz, dem der Borkenkäfer zugesetzt hat, raus aus dem Wald. Auch im Stadtwald in Schwarzenbach am Wald hat Förster Jonas Hellpoldt bereits Holz rausgeholt:

600 neue Bäume haben viele Helfer kürzlich bei einer Pflanzaktion eingesetzt. Die sind beim 24-Stunden-Schwimmen im Dezember in Schwarzenbach am Wald zusammengekommen. In den kommenden Jahren kümmert sich die Stadt nun intensiv um die Pflege der Bäume.