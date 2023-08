Waldsterben im Frankenwald: Fotoaktion des BUND Naturschutz

Bisher war der Sommer ziemlich verregnet. Die Wälder in der Region leiden aber immer noch unter den Folgen der Hitze und Trockenheit der vergangenen Sommer. Besonders schlimm ist das Waldsterben im Frankenwald. Wie der BUND Naturschutz jetzt mitteilt, ist dort mittlerweile eine Fläche von über 10.000 Hektar kahl. Deswegen will der BN mit einer Fotoaktion ein Zeichen für mehr Klima- und Waldschutz setzen. Hunderte Klimaschützer stellen sich morgen Mittag (12 Uhr) auf eine Kahlfläche bei Steinbach am Wald im Kreis Kronach. Dort schießen sie dann das Foto. Mit dabei haben sie Banner auf denen Slogans wie „Wälder retten“ und „Klima schützen“ stehen.