Viele haben dem gestrigen Tag entgegengefiebert – in weniger als einer Stunde sind die Tickets auch schon weg gewesen! Für die beiden Konzerte von Waldschrat am 18. Juli am Theresienstein in Hof, präsentiert von Radio Euroherz. Innerhalb von 40 Minuten war die Veranstaltung komplett ausverkauft. Ganz zur Freude von Volksfestwirt Björn Pausch:

Die Festwirte prüfen derzeit, noch ein paar Plätze mehr für die Konzerte möglich zu machen, sofern es die Auflagen erlauben.