Waldsassen und Hof: Zwei Schulen werden zur Sport-Grundschule

Bewegung kommt bei Kindern und Jugendlichen oft zu kurz. Schuld sind meist das Handy, der Fernseher oder der Computer. Gut, dass es Sportunterricht in der Schule gibt. Einige Schulen engagieren sich sogar über das normale Maß hinaus. Sie bewerben sich als sogenannte „Sport-Grundschulen“. Die Sophien-Grundschule in Hof war damit erfolgreich. Sie kann nun eine dritte Sportstunde pro Woche in der ersten Klasse einrichten. Für 1.000 Euro kann die Schule zudem neue Spiel- und Sportgeräte kaufen. Auch die Markgraf-Diepold-Grundschule in Waldsassen bekommt von Kultusstaatssekretärin Anna Stolz am Vormittag die Auszeichnung „Sport-Grundschule“.