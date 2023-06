Waldsassen: Storch-Ansiedlung hat nicht geklappt

Wenn der Storch wieder da ist und sein Nest auf alten Kaminen einrichtet, dann ist das für viele Gemeinden in der Euroherz-Region untrügliches Zeichen, dass die warme Jahreszeit beginnt. Einige haben sogar Storchen Cams aufgestellt, damit wir die Vögel beim Nisten beobachten können.

In Waldsassen hat die Storch-Ansiedlung leider nicht geklappt. Im April hatte sich dort ein Storchenpärchen auf dem Kamin eines leerstehenden Industrie-Areals angesiedelt. Sogar die Arbeiten auf einer Baustelle mussten unterbrochen werden, um sie nicht zu stören. Nun ist das Storchenpaar aber verschwunden. Die Stadt Waldsassen und die Untere Naturschutzbehörde haben im verlassenen Nest ein einziges, unbefruchtetes Ei vorgefunden. Das Landratsamt Tirschenreuth hofft nun, dass das Paar im nächsten Jahr wieder in den Landkreis zurückkehrt.