Waldsassen: 16-Jähriger soll Supermarkt überfallen haben

Ein 16-Jähriger soll am vergangenen Samstagabend eine Supermarktfiliale in Waldsassen überfallen haben. Kurz nach 18.30 Uhr soll der vermummte Täter den Discounter in der Mitterteicher Straße betreten haben. Er soll dann mit einer Getränkedose an die Kassenkraft herangetreten sein. Als diese die Kasse zum Abkassieren geöffnet hat, hat der Unbekannte in die Kasse gegriffen und einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag herausgenommen. Bei dem Gerangel, um die Kasse zu schließen, wurde die 52 Jahre alte Kassiererin leicht an der Hand verletzt. Sie erlitt zudem einen Schock. Ein Zeuge hatte angegeben, dass der 16-Jährige die Frau mit einem Messer bedroht haben soll. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den vermeintlichen Täter schnell festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Weiden prüft die Stellung eines Haftantrags. Die Kriminalpolizei ermittelt.